Извадиха 1,5 м змия от двигателя на автомобил в Румъния

Змия с дължина метър и половина бе хваната от жандармеристи в окръг Тулча в Източна Румъния в двигателя на автомобил, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Окръжния инспекторат на жандармерията, съобщи БТА.

Сигналът за влечугото е бил подаден на спешния телефон 112 от селището Малкоч в окръг Тулча. Екипът, пристигнал на мястото, идентифицирал влечуго с дължина около 1,5 метра в частта на двигателя при вентилационната решетка. Змията е била хваната и пусната в природата, без да бъде изложен на опасност животът на хора, съобщи снощи Окръжният инспекторат на жандармерията.

От жандармерията препоръчват при подобни случаи да не се правят опити за самостоятелно залавяне на змии, а хората да се обаждат на спешния телефон 112. Препоръчва се също периодична проверка на районите около къщи и автомобили, които са били в престой продължително време.