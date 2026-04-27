Имотен измамник падна от прозорец в Лондон

Известен измамник, издирван от лондонската полиция, е починал след падане от прозорец в столицата, съобщава "Дейли мейл". Мошеникът Карл Кронин е бил открит в ранните часове на понеделник с фатални наранявания на тротоара по улица „Кингс Роуд" в Челси, западен Лондон.

Смята се, че той е паднал от прозорец на втория етаж. Полицията не подозира участието на трети лица.

Кронин е бил издирван заради ролята си в мащабна измама с недвижими имоти на стойност няколко милиона лири.

Той дори е бил обект на призив от полицията в сериала на BBC Crimewatch през 2008 г., когато детективите се опитвали да разпитат неуловимия престъпник.

Не е известно как измамникът е успял да се върне в Лондон под носа на лондонската полиция.

„Той направи много лоши неща в живота си и унищожи много, много човешки съдби. Живееше с лъжи и измама и имаше безмилостна страна. Всичко, за което му пукаше, бяха парите, срещите с млади жени и забавленията. Нямаше значение кой ще пострада. Много хора се радваха, че животът му е приключил по този начин. Има усещане, че е получил това, което заслужаваше", споделя негов близък.

Друг приятел на Кронин казва за него: „Беше симпатичен мошеник, почти като героя Артур Дейли. Винаги беше приятна компания, душата на всяко парти и човек, който живееше живота си на пълни обороти. Но той причини много щети, няма съмнение в това."

Информатори посочват, че Кронин е живял в наетия апартамент от ноември миналата година, след като е пристигнал на летище Хийтроу в Лондон.

Той бил издирван за измама на хазяи и собственици на имоти в районите Челси и Фулъм в началото на 2000-те години. Смята се, че е спечелил над 5 милиона лири от измамата.