10 минути преди атентата срещу Тръмп Коул Алън се извинил с бележка до семейството си

Състудентите му го смятали за гений, стажувал в НАСА

10 минути преди да опита да проникне на вечерята на президента на Доналд Тръмп с Асоциацията на кореспондентите, стрелецът - калифорнийският учител и инженер Коул Алън е изпратил бележка на семейството си, съобщи NBC.

31-годишният мъж бе задържан въоръжен до балната зала в хотел „Уошингтън Хилтън". В него са намерени пушка, пистолет и ножове.

Медията се позовава на свой източник, който твърди, че в бележката Алън се извинява на родителите, колегите, учениците, на пешеходците и на всички останали затова, което възнамерява да направи.

В посланието до близките мъжът критикува президента, без да споменава името му, но отбелязва, че охраната в хотела е слаба и че е очаквал повече. Допълва, че служителите на администрацията му са "мишени".

„Не очаквам прошка - пише Алън. - Отново, моите искрени извинения."

Според източници на NBC братът на Алън се е обадил в полицейското управление. От там потвърдили, че 2 часа след стрелбата били потърсени от лице, загрижено за последиците.

Приятелите на стрелеца смятали, че той е почти гений. На останалите им се налагало да учат, а той бил толкова умен, че просто знаел.

Докато бил в Калифорнийския университет непрекъснато участвал в състезания за създаване на роботи, които играят футбол. Направил иновативна спирачка за колички за инвалиди.

Бил стажант на НАСА, но избрал да бъде независим дизайнер на видеоигри и да преподава на непълен работен ден в гимназия, подготвяща учениците за колеж.