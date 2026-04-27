ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Турската компания „Байкар“ представи първи дрон камикадзе и блуждаещ боеприпас

Турската компания „Байкар“ представи първи дрон камикадзе и блуждаещ боеприпас

Турската отбранителна компания „Байкар“ (Baykar) представи първия си дрон камикадзе, „К2“, и първия си блуждаещ боеприпас, „Сиврисинек“ (Sivrisinek), с демонстрация в района на западния турски град Кешан, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, информира БТА.

В края на миналата седмица от компанията публикуваха кадри от демонстрацията, която е проведена на 17 април, и допълнителна информация за новите си системи. Те показват как пет дрона от типа „К2“ извършват полет в различни формации, придружени от 10 блуждаещи боеприпаса „Сиврисинек“. По време на полета безпилотните апарати демонстрират и способностите си за автономно засичане и поразяване на цели с помощта на изкуствен интелект. 

Според сайта на „Байкар“ техният дрон камикадзе „К2“ има обсег от 2000 километра, като може да извършва полети с продължителност до 13 часа и да носи бойна глава с тегло до 200 кг.  Блуждаещият боеприпас „Сиврисинек“ пък е предназначен за дълбоки стратегически удари с обсег от около 1000 километра, като е предназначен за работа в рояк и използва визуална навигация с помощта на изкуствен интелект вместо GPS технология. 

„Байкар“, която е известна с производството на редица бойни дронове, е най-големият износител на безпилотни летателни апарати в света за 2025 г., отбелязва „Тюркийе тудей“. През изминалата година компанията достига износ от 2,2 милиарда долара, като предоставя дронове за 38 държави по света. 

Турската компания „Байкар“ представи първи дрон камикадзе и блуждаещ боеприпас

