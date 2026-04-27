Турската компания „Байкар“ представи първи дрон камикадзе и блуждаещ боеприпас

Турската отбранителна компания „Байкар“ (Baykar) представи първия си дрон камикадзе, „К2“, и първия си блуждаещ боеприпас, „Сиврисинек“ (Sivrisinek), с демонстрация в района на западния турски град Кешан, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, информира БТА.

В края на миналата седмица от компанията публикуваха кадри от демонстрацията, която е проведена на 17 април, и допълнителна информация за новите си системи. Те показват как пет дрона от типа „К2“ извършват полет в различни формации, придружени от 10 блуждаещи боеприпаса „Сиврисинек“. По време на полета безпилотните апарати демонстрират и способностите си за автономно засичане и поразяване на цели с помощта на изкуствен интелект.

Според сайта на „Байкар“ техният дрон камикадзе „К2“ има обсег от 2000 километра, като може да извършва полети с продължителност до 13 часа и да носи бойна глава с тегло до 200 кг. Блуждаещият боеприпас „Сиврисинек“ пък е предназначен за дълбоки стратегически удари с обсег от около 1000 километра, като е предназначен за работа в рояк и използва визуална навигация с помощта на изкуствен интелект вместо GPS технология.

„Байкар“, която е известна с производството на редица бойни дронове, е най-големият износител на безпилотни летателни апарати в света за 2025 г., отбелязва „Тюркийе тудей“. През изминалата година компанията достига износ от 2,2 милиарда долара, като предоставя дронове за 38 държави по света.