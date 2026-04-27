Египет отменя ограниченото работно време на магазини и заведения заради войната Иран-САЩ

Египетските власти отменят намаленото работно време на магазините и заведенията, което беше въведено като мярка за спестяване на електричество на фона на нарушените енергийни доставки, заради войната между Израел и САЩ и Иран и блокадата на Ормузкия проток, съобщи в. “Ал Ахрам”, информира БТА.

Решението беше взето след среща на Централната комисия за управление на кризи и заседание на правителството, на което бяха прегледани икономическите последици от продължаващото регионално напрежение и нестабилността на световните пазари.

Търговските обекти се връщат към обичайното си работно време от 7 часа до 23 часа през работната седмица и от 7 часа до полунощ през почивните и празничните дни. Изключение са магазините за хранителни стоки, пекарните, складовете и аптеките. Ресторантите са отворени от 5 часа до 1 часа след полунощ, а услугите за доставка могат да се изпълняват денонощно.

Ограниченията бяха въведени на 28 март. Първоначално работното време беше намалено до 21 часа през работните дни и до 22 часа в четвъртък, петък и официалните празници. По-късно кабинетът облекчи правилата, като позволи работното време да продължава до 23 часа.

Част от мерките за спестяване на електроенергия са и намаляване на уличното осветление и въвеждане на дистанционна работа един ден в седмицата. Наред с това кабинетът повиши цените на горивата и газа с между 14 и 30 процента.

Египет произвежда над 80 процента от електричеството си от природен газ, който до голяма степен се внася. След началото на ескалацията в региона на 28 февруари Израел, който е основният доставчик, спря износа си на синьо гориво към северноафриканската страна, позовавайки се на форсмажор. В началото на април доставките бяха възстановени.