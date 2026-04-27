Очакванията за доходите в Германия на най-ниско ниво от февруари 2023 г. заради войната в Иран

Потребителското доверие в Германия се влошава значително през май 2026 г., като индексът достига най-ниското си равнище от повече от три години на фона на инфлационния натиск и последиците от войната в Иран, сочат данни от съвместното изследване на Ге Еф Ка (GfK) и Нюрнбергския институт за пазарни решения (NIM), цитирано от АПА, информира БТА.

Индексът на потребителското доверие спада до минус 33,3 пункта спрямо ревизираните минус 28,1 пункта за април, което представлява понижение с 5,2 пункта на месечна база.

Най-същественото влошаване се наблюдава при очакванията за доходите, които се понижават с 18,1 пункта до минус 24,4 пункта. Според анализаторите това е пряко свързано с нарастващите инфлационни очаквания и отслабващите икономически перспективи.

„Очакванията за доходите буквално се сриват вследствие на повишената инфлация. На този фон хората смятат, че моментът за по-големи покупки е по-малко благоприятен“, коментира експертът по потребителски климат в Нюрнбергския институт Ролф Бюркл.

Склонността към покупки също се влошава, като намалява с 3,5 пункта до минус 14,4 пункта – най-ниско ниво от две години. В същото време склонността към спестяване отбелязва лек спад с 2,4 пункта, но остава сравнително висока – на равнище от 16,1 пункта.

Данните показват, че инфлационният натиск остава водещ фактор за негативните нагласи. През март инфлацията в Германия се е повишила до 2,7 на сто спрямо 1,9 на сто месец по-рано, основно заради поскъпването на енергийните цени вследствие на конфликта в Близкия изток. Въпреки известно забавяне на ръста на ценовите очаквания през април, нивото им остава по-високо спрямо началото на годината.

Икономическите очаквания също се влошават, като съответният индикатор се понижава с 6,8 пункта до минус 13,7 пункта – равнище, сравнимо с това от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Според изследването нарастват опасенията, че крехкото възстановяване на германската икономика може да бъде сериозно застрашено, особено ако конфликтът в Близкия изток се проточи и предприетите от правителството мерки не дадат очаквания ефект.

Месечното изследване на потребителското доверие се провежда по поръчка на Европейската комисия сред около 2000 респонденти. Данните за април са събрани в периода 2–13 април.

Индексът на потребителския климат, изчисляван от Ге Еф Ка от 1974 г. и публикуван ежемесечно от 1980 г., се счита за водещ индикатор за потребителското поведение и икономическите перспективи на Германия. От октомври 2023 г. данните се анализират и публикуват съвместно с Нюрнбергския институт за пазарни решения– основател на Ге Еф Ка.