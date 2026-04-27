Исторически дебют за българския голф

Тръмп за стрелбата: Не бях притеснен, живеем в луд свят

снимка: РОЙТЕРС

"Не се притеснявах. Разбирам живота. Живеем в луд свят", заяви американският президент Доналд Тръмп пред Си Би Ес Нюз в първо интервю след стрелбата.

Той каза още, че дори първоначално е подценил ситуацията.

По думите му първите изстрели са прозвучали като шум от падащи предмети, а реакцията на „Сикрет Сървис“ е била бърза, въпреки че самият той е забавил евакуацията си, опитвайки се да разбере какво точно се случва.

На въпрос за падането на земята, докато го извеждаха, Тръмп отговори: "Тръгнах да вървя с тях (екипа по сигурността). Обърнах се, тръгнах и те казаха: "Моля, слезте долу. Моля, легнете на пода. И така, аз залегнах, а и първата дама залегна."

Американският президент нарече 31-годишния Коул Алън, който произведе изстрелите, „болен човек“.

На въпрос защо вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше изведен пръв от залата, Тръмп каза, че "не е улеснил" агентите на Сикрет Сървис да го евакуират.

снимка: РОЙТЕРС

