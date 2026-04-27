ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всич...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22740281 www.24chasa.bg

Хаос и мокри пътници на ферибот в Гърция след запалена цигара

Цигара СНИМКА: АРХИВ

Хаотична ситуация е възникнала на гръцкия ферибот „Нисос Самос“ по линията Пирея – Хиос – Лесбос в петък, след като автоматичната пожарогасителна система се е задействала от дима на запалени от пътници цигари във вътрешно помещение, съобщи телевизия Скай, която се позовава на сайта kalloninews.gr, информира БТА.

„Прото тема“ уточнява, че по време на плаването димът е активирал датчиците на пожарогасителната система и в резултат спринклерите са залели вътрешността на кораба с големи количества вода. Във видеоматериали в медиите се виждат пътниците, които безуспешно се опитват да се предпазят от водните струи, които се изливат върху тях от тавана на пътническата кабина.

По първоначални данни освен неудобството за пътниците инцидентът е довел и до материални щети по кораба.

Неприятната за пътниците случка е станала в момент, в който хиляди поклонници са пътували към Лесбос за ежегодния празник на манастира „Св. Архангел Михаил“, който беше в неделя.

Цигара СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)