ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всич...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22740306 www.24chasa.bg

Укринформ: Украинската ПВО свали 74 от 94 руски дрона

808
Украинската ПВО свали 74 от 94 руски дрона.

Силите за противовъздушна отбрана снощи свалиха 74 от 94 дрона, изпратени от руските сили срещу Украйна, предаде Укринформ, като се позова на публикация на украинските военновъздушни сили в Телеграм, информира БТА.

От 18:00 часа вчера врагът насочи срещу Украйна 94 бойни дрона тип „Шахед“ (включително с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други видове от следните направления: Курск, Орел, Шаталово и Приморско-Ахтарск в Руската федерация, както и Хвардийсе във временно окупирания Крим, се казва в публикацията.

Атаката бе отблъсната от авиацията, зенитноракетните сили, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Украинските сили за отбрана, добавят военновъздушните сили. По предварителна информация на силите за противовъздушна отбрана към 09:00 часа днес са били свалени или неутрализирани 74 дрона.

На 15 места са били отчетени удари от 20 дрона, а на 11 места са били открити свалени дронове или отломки.

Укринформ припомня, че 11 души, включително две деца, пострадаха при снощната руска атака с дронове в град Одеса. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

