Шофьор, работещ в Запорожката АЕЦ, е убит при атака с украински дрон

Служител на украинската Запорожка атомна електроцентрала, контролирана от руски сили, е бил убит при атака с украински дрон, съобщи поставеното от Русия ръководство на централата в публикация в Teлеграм, предаде Ройтерс.

"Шофьор беше убит днес, когато дрон на украинските въоръжени сили порази транспортния цех на Запорожката атомна електроцентрала", се казва в публикацията.

Ръководството на Запорожката АЕЦ нарече инцидента непоправима загуба и причина за голяма скръб, съобщи ТАСС. То каза, че на семейството на загиналия ще бъде оказана цялата необходима помощ и подкрепа, пише БТА.

"Служителите на ядрената промишленост не трябва да стават мишена. Всякакви атаки срещу Запорожката АЕЦ са заплаха не само за хората, но и за сигурността като цяло, атака срещу човешкия живот и бъдеще", заявиха от централата.