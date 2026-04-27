Германският външен министър ще произнесе реч пред ООН на фона на напрежението около Иран

604
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул се очаква да пътува днес до Ню Йорк, за да участва в заседание на Съвета за сигурност на ООН, което вероятно ще се съсредоточи върху обстановката в Ормузкия проток, предаде ДПА.

Най-високопоставеният германски дипломат планира да произнесе реч по време на дебат за морската сигурност, в която ще говори за усилията за възобновяване на търговията с петрол и газ през протока, превърнал се в критична точка в американско-израелската война срещу Иран.

Вадефул, който ще бъде в Ню Йорк за два дни, планира да участва също в започващата днес конференция за Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Конференцията ще се състои в критичен момент, тъй като САЩ и Израел отчасти оправдават атаките си срещу Иран, като твърдят, че искат да попречат на Ислямската република да създаде ядрена бомба, посочва ДПА.

Иранската ядрена програма отдавна е източник на напрежение между Вашингтон и Техеран. Двете страни водиха преговори за иранските ядрени способности, когато САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран.

Иранското правителство категорично отхвърля обвиненията, че иска да създаде ядрена бомба, и твърди, че ядрената му програма е предназначена единствено за граждански цели, пише БТА.

Вадефул също така възнамерява да разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, както и с други висши официални представители, тъй като иска да осигури подкрепа за кандидатурата на Германия за едно от непостоянните места в Съвета за сигурност.

