Две партии в Румъния ще внесат заедно вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан

Най-голямата парламентарна партия в Румъния - Социалдемократическата, и опозиционната крайнодясна партия Алианс за обединение на румънците ще внесат заедно вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан. Това съобщиха в съвместно изявление, което бе предавано на живо в интернет, представители на двете партии.

„Колегите, които вярват в тази инициатива и които искат да я подкрепят, като гласуват, са добре дошли", каза Мариан Някшу от Социалдемократическата партия.

„Засега нямаме договорки със Социалдемократическата партия, сътрудничим си само по предложението (за вот на недоверие)", уточни на свой ред Петришор Пею от Алианс за обединение на румънците (АУР).

Той допълни, че политическата цел на АУР е да се стигне до предсрочни избори. Според представителите на опозиционната партия настоящото правителство е неспособно да управлява икономиката на страната.

До тази развръзка се стигна, след като най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция в Румъния – Социалдемократическата, оттегли подкрепата си за премиера Илие Боложан.

„Няма да подам оставка, ще продължа да изпълнявам мандата си", категорично заяви премиерът Илие Боложан. Той работи по вариант за съставяне на правителство на малцинството, пише БТА.

Заради разразилата се политическа криза миналата седмица президентът Никушор Дан проведе дискусии с лидерите на партиите в управляващата коалиция. Държавният глава информира, че те са изключили управление с антизападни сили, в частност с Алианс за обединение на румънците (АУР), и всяка от тях e изразила готовност за сътрудничество, особено по важни проекти като Националния план за възстановяване и устойчивост, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Инструментът на ЕС в областта на отбраната SAFE.

Обсъждането на тези основни програми е във фокуса на провеждащите се днес консултации при президента с всички партии от управляващата коалиция.