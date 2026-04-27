КМГ: Китай отчита стабилно енергийно производство

Според последните данни, публикувани от Държавното енергийно управление, от началото на тази година насам, енергийното производство на страната се развива стабилно, зеленият и нисковъглероден преход в енергетиката напредва с бързи темпове, а устойчивостта на енергийната сигурност непрекъснато се засилва.

Последните данни показват, че към края на март общата инсталирана мощност за производство на електроенергия в страната е достигнала 39,6 милиарда киловата, което представлява ръст от 15,5% в сравнение със същия период на миналата година. С обем от близо 40 милиарда киловата страната заема стабилно първото място в света, като инсталираната мощност съставлява близо 30% от общата инсталирана мощност в света.

През първото тримесечие производството на чиста електроенергия и зеленото потребление на енергия отбелязаха едновременен ръст, което доведе до стабилно повишаване на нивото на електрификация.