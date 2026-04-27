КМГ: Първият китайски кораб за превоз на втечнен природен газ отплава към Сингапур

Вчера „Джорджтаун", първият кораб за превоз на втечнен природен газ с капацитет 180 000 кубически метра, проектиран и построен в Китай, беше предаден в пристанището на Нантун, провинция Дзянсу и отплава към Сингапур.

Корабът е с обща дължина 298,8 метра и ширина 48 метра, и е най-големият за превоз на втечнен природен газ, построен в Китай до момента, което бележи значителен пробив в областта на корабостроенето за чиста енергия от висок клас. Корабите за превоз на втечнен природен газ се считат за „перлата в корона на корабостроенето", наред със самолетоносачи и луксозни круизни кораби, поради изключителната сложност на проектирането и строителството им.