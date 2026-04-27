Зеленски с нови укази за удължаване на мобилизацията и военното положение

Украинският президент Володимир Зеленски внесе за одобрение във Върховната рада (украинския парламент – бел. ред.) укази, с които се удължава срока на действие на военното положение и общата мобилизация в страната, предаде Укринформ.

Документите предвиждат удължаване на срока на действие на военното положение и на общата мобилизация с още 90 дни.

Действащите в момента укази са валидни до 4 май. Ако новите укази бъдат одобрени от парламента, те ще бъдат валидни до 2 август 2026 г., пише БТА.

Това ще бъде деветнадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията, отбелязва Укринформ. Очаква се парламентът да гласува указите тази седмица.