Учениците от Велико Търново: Job Lab дава практиче...

КМГ: Пекин става все по-популярен сред чуждестранните туристи

Снимка: Китайска медийна група

В Пекин са регистрирани над 7 милиона преминавания на границата, което представлява ръст от 13% в сравнение със същия период на предходната година, съобщиха от Главната станция за граничен контрол в столицата.

До сутринта на 26 април броят на влизанията и излизанията на чуждестранни граждани през граничните пунктове на Пекин е надхвърлил 2,28 милиона, което е с 34% повече в сравнение със същия период на 2025 г.

През тази година около 828 000 чуждестранни пристигащи са влезли по силата на политиките за безвизово или временно преминаване, което представлява над 70% от всички чуждестранни пристигащи.

Ръстът на входящия туризъм в Пекин се дължи отчасти на непрекъснатото усъвършенстване на политиките за безвизово пътуване. Към днешна дата Китай е въвел едностранни политики за безвизово пътуване за 50 държави и е приложил 240-часови безвизови режими за транзитно преминаване за 55 държави.

За да повиши ефективността на митническите проверки и да предостави по-добри услуги на фона на нарастващия пътнически поток, Пекин въведе серия от мерки, включително услуга „на едно гише" за издаване на временни разрешения за влизане и провеждане на проверки на лицата, кандидатстващи за 240-часов безвизов транзит, както и насоки относно безвизовите политики и помощ при попълването на карти за пристигане за лица, посещаващи Китай за първи път.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)