КМГ: 30,7% ръст на реално използваните чуждестранни инвестиции в сектора на високите технологии в Китай

Данните, публикувани от Министерството на търговията, показват, че през първото тримесечие на тази година реално използваните чуждестранни инвестиции в сектора на високите технологии в страната са отбелязали значителен ръст на годишна база, като делът им в общите реално използвани чуждестранни инвестиции продължава да се увеличава.

През периода януари–март тази година в страната са регистрирани 13 987 новосъздадени предприятия с чуждестранно участие, което представлява ръст от 11% спрямо същия период на миналата година, а размерът на реално използваните чуждестранни инвестиции възлиза на 249,6 млрд. юана.

От гледна точка на отраслите, реално използваните чуждестранни инвестиции във високотехнологичния сектор възлизат на 102,73 млрд. юана, което представлява ръст от 30,7% спрямо същия период на миналата година и съставлява 41,2% от реално използваните чуждестранни инвестиции в страната.