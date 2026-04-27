КМГ: 8 университета от Хонконг се класират в топ 100 на Азия

Снимка: Китайска медийна група

Осем университета от Хонконг са се класирали в класацията на Times Higher Education за университетите в Азия за 2026 г., като два от водещите местни университета запазват местата си в топ 10 на региона.

Университетът на Хонконг заема шесто място, а Китайският университет на Хонконг десето. В елитната класация са включени също Университетът за наука и технологии на Хонконг (12-ото място), Градският университет на Хонконг (14-ото място), Политехническият университет на Хонконг (18-ото място) и Баптисткият университет на Хонконг (40-ото място). Университетът по педагогика на Хонконг (EdUHK) и Университетът Линнан постигнаха пробив, като за първи път влязоха в топ 100, заемайки съответно 37-ото и 84-тото място.

В публикация в социалните медии Кристин Чой, секретар по образованието на правителството на Хонконг, приписа тези силни резултати на устойчивите инвестиции в ресурси и целенасочените мерки на правителството за укрепване на конкурентоспособността на града в областта на образованието.

Образователната служба ще продължи да си сътрудничи с местните висши учебни заведения, за да укрепи статута на Хонконг като международен център за висше образование и привличане на таланти, заяви тя.

Класацията на Times Higher Education оценява висшите училища по 18 показателя, обхващащи преподаване, изследователска среда, качество на научните изследвания, международна ориентация и връзките с индустрията.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

