През 2025 г. разходите за отбрана на Турция са нараснали с над 7 % и надхвърлят 30 милиарда долара

През 2025 г. Турция запазва 18-тата си позиция в света по отношение на разходите за отбрана. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

През 2025 г. разходите за отбрана на Турция са нараснали със 7,2 процента на годишна база, като са надхвърлили 30 милиарда долара, сочи доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз".

Според доклада през 2025 г. Турция запазва 18-тата си позиция в света по отношение на разходите за отбрана, като страната заема дял от 1 процент от общите световни разходи.

Ръстът на разходите за отбрана на Турция в периода 2016 – 2025 г. е 94 процента, сочат още данните.

Докладът отчита също, че средствата, отпуснати за специалния фонд за подпомагане на турската отбранителна индустрия, са се увеличили с 25 процента на годишна база през 2025 г. и са представлявали 22 процента от общите военни разходи на Турция, пише БТА.

Според данните на СИПРИ през 2025 г. светът е отделил близо 2,9 трилиона долара за отбрана, като САЩ, Китай и Русия са допринесли с повече от половината от общата сума или с около 1,48 трилиона долара.

