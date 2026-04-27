КМГ: Джъдзянска козметика открива нова глава на „икономиката на красотата“

Джъдзян се утвърждава като модел за висококачествено развитие на козметичната индустрия в Китай. Съсредоточен около козметичния град Худжоу и обвързан с центрове в Ханджоу, Дзинхуа, Нинбо и Шаосин, регионът формира специализирана и координирана „индустриална зона в рамките на един час", обхващаща веригата от суровини и опаковки до научни изследвания, производство, контрол на качеството, обучение и маркетинг. През 2025 г. стойността на индустрията достигна 130,2 млрд. юана, а търговията и износът отбелязаха двуцифрен ръст.

Фирмите ускоряват трансформацията от производство по модела „ишлеме" към изграждане на собствени марки. Домашни брандове като Proya, Maogeping и Oushiman се налагат с иновации и диференциация, придвижвайки местното производство към средно и високо ниво и завоювайки външни пазари. Малките и средни предприятия също развиват собствено брандиране и интеграция на доставчици, повишавайки добавената стойност и намалявайки зависимостта от външни поръчки.

Интелигентното производство и цифровизацията са двигатели на модернизацията. „Фабрики на бъдещето", 5G+индустриален интернет, AI визуален контрол, интелигентна логистика и цифрови платформи позволяват пълна видимост и проследимост на процесите. Това съкращава времето за разработка, подобрява качеството и увеличава производствения капацитет. Пилотният проект с електронни етикети гарантира прозрачност за потребителите и по-ефективен надзор.

Регулацията и политическата подкрепа ускоряват растежа на козметичната индустрия в Джъдзян. Властите на национално и регионално ниво въвеждат реформи в регистрацията и предоставят предварителни услуги, пилотни проекти и облекчения за предприятията, включително подкрепа за нови суровини и повишаване на капацитета за одобрения. Координацията между правителство, компании, научни среди и капитал оформя устойчива екосистема за иновации.

Комбинацията от координация, технология и благоприятна бизнес среда позволява на Джъдзян да премине от масово OEM производство към интелигентно производство и изграждане на марки. С ускоряващата се дигитализация и интернационализация регионът е в позиция да разшири влиянието си на вътрешния и световния пазар и да подпомогне устойчивото развитие на „икономиката на красотата".