Мадяр връща знамето на ЕС на фасадата на парламента в Будапеща

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви, че знамето на Европейския съюз ще бъде върнато на фасадата на парламента, предаде унгарската агенция МТИ и БТА.

То ще бъде издигнато редом с унгарското и секлерското знаме (знамето на унгарската етническа общност, населяваща главно румънската историческо-географска област Трансилвания - бел. ред.) по време на учредителното заседание на новия парламент, написа Мадяр в социалните мрежи.

Президентът Тамаш Шуйок насрочи първото заседание на парламента за 9 май.