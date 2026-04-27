ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как канибализмът с преференциите убива всичко свет...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22740715 www.24chasa.bg

Мадяр връща знамето на ЕС на фасадата на парламента в Будапеща

1464
Петер Мадяр, СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви, че знамето на Европейския съюз ще бъде върнато на фасадата на парламента, предаде унгарската агенция МТИ и БТА.

То ще бъде издигнато редом с унгарското и секлерското знаме (знамето на унгарската етническа общност, населяваща главно румънската историческо-географска област Трансилвания - бел. ред.) по време на учредителното заседание на новия парламент, написа Мадяр в социалните мрежи.

Президентът Тамаш Шуйок насрочи първото заседание на парламента за 9 май.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)