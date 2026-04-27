ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Военен хеликоптер кацна аварийно на остров Крит

Бойка Атанасова, Атина

СНИМКА: Pixabay

Военен хеликоптер на Военновъздушните сили на Гърция е извършил аварийно кацане на остров Крит, съобщават местни медии.

Инцидентът е станал по време на изпълнение на полет, като по първоначална информация причината е техническа неизправност. Екипажът е реагирал своевременно и е успял да приземи машината безопасно.

Няма данни за пострадали, а военнослужещите на борда са в добро състояние. На място са изпратени екипи за проверка и оценка на състоянието на хеликоптера.

От Военновъздушните сили на Гърция са започнали разследване за изясняване на причините за инцидента. Очаква се допълнителна информация след приключване на техническата експертиза.

Случаят предизвика краткотрайна тревога в района, но ситуацията е овладяна и няма опасност за населението.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

Още от Балкани

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)