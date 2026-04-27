Румъния тества американски дронове-прехващачи, управлявани от изкуствен интелект

Румъния тества дронове-прехващачи, управлявани от изкуствен интелект, съобщи на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук министърът на отбраната Раду Мируца. Той информира, че системата се нарича "Меропс" (Merops) и ще заработи на румънска територия след няколко дни.

Тестовете, организирани от Министерството на националната отбрана съвместно с НАТО, са продължили две седмици и са били извършени на полигона „Капу Мидия" на брега на Черно море.

Системата за отбрана срещу дронове, управлявана от изкуствен интелект, е произведена от американската компания „Проджект Ийгъл" (Project Eagle), основана от Ерик Шмит, бивш изпълнителен директор на „Гугъл" (Google), съобщава Ройтерс. Тя вече се използва в Украйна и Полша и включва наземен команден пункт, стартови площадки и дронове-прехващачи, наречени Surveyor, които могат да работят автономно чрез изкуствен интелект и радар. Системата открива вражеския дрон и изпраща прехващач, който го проследява и неутрализира, без да е необходимо постоянен човешки контрол, пише БТА.

Румъния има 650-километрова сухопътна граница с Украйна. След като Русия атакува украински пристанища на Дунав, руски дронове многократно навлизат в румънското въздушно пространство – най-скорошният инцидент, който наложи евакуацията на над 200 души, е този в Галац. Заплахата от дронове на източната граница на НАТО оказва натиск върху съюзническите държави бързо да засилят противовъздушната си отбрана, отбелязват местните медии.

Румъния в момента разполага с изтребители F-16, системи „Пейтриът" (Patriot), южнокорейски ракети земя-въздух с малък обсег „Хирон" (Chiron) и немски зенитни оръдия „Гепард" (Gepard). Към това се добавя и съвместният румънско-украински план за производство на дронове в рамките на европейския механизъм за превъоръжаване SAFE.