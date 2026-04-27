Венецианският театър „Ла Фениче" уволни диригентката Беатриче Венеци

Това стана след серия от скандали, изказвания и политически напрежения

Оперният театър на Венеция „Ла Фениче" официално прекрати всякакво бъдещо сътрудничество с Беатриче Венеци. Така се сложи край на месеците на ескалиращ конфликт между диригентката, оркестъра и ръководството на институцията. Решението бе подписано от суперинтенданта Никола Колабианки и мотивирано с „несъвместимост", „липса на взаимно уважение" и необходимост от защита на авторитета на театъра.

Новината предизвика незабавна и показателна реакция: по време на представление на „Лоенгрин" на Вагнер публиката и оркестърът избухнаха в продължителни аплодисменти, възприемани като символичен край на един напрегнат период.

Непосредственият повод за уволнението бе интервю, публикувано на 23 април в аржентинския вестник „Ла Насион". В него Венеци обяснява вътрешните напрежения в театъра със следните думи: местата в оркестъра „се предават практически от баща на син". Това изказване бе възприето като тежко обвинение срещу система, в която музикантите се назначават чрез анонимни конкурси зад параван, без да се знае самоличността на кандидата.

За оркестъра и служителите това означаваше делегитимиране не само на тяхната работа, а и на самата институция. Така крехкото съжителство между диригентката и музикантите окончателно се оказа невъзможно.

Конфликтът обаче започва много по-рано. Още самото назначение на Венеци бе посрещнато с недоволство. Оркестърът протестира срещу решение, възприето като „спуснато отгоре", без тя да е дирижирала дори веднъж състава на „Ла Фениче". В професионалните среди това се счита за сериозно отклонение от утвърдената практика.

Според редица наблюдатели нейният професионален опит не съответства на изискванията за позицията музикален директор на една от най-престижните оперни сцени в Италия. Назначението на Венеци бързо придоби политическо измерение. Тя бе известна с близостта си до премиера Джорджа Мелони и с участието си в десни политически среди, както и с ролята си на музикален консултант на бившия културен министър Дженаро Санджулиано. Това доведе до силна поляризация: десницата я защитаваше като символ на „промяна", докато левицата я критикуваше като политическо назначение.

С течение на времето дори представители на институциите започнаха да се дистанцират. Сегашният министър на културата Алесандро Джули даде да се разбере, че е „уморен" от случая, който вече вреди не само на театъра, а и на имиджа на страната. Самата Венеци допринесе значително за задълбочаването на кризата. В серия от интервюта тя отправи остри критики към „Ла Фениче", заявявайки, че институцията се управлява от синдикатите в „напълно анархичен контекст". Освен това твърдеше, че съпротивата срещу нея се дължи на „страх от промяната".

По време на новогодишния концерт оркестрантите демонстрираха протеста си, като закачиха значки на фраковете си. Реакцията на Венеци бе иронична: „Поне можеха да си сложат „Сваровски". Този коментар бе възприет като пренебрежителен и допълнително влоши отношенията.

Синдикалните лидери на театъра впоследствие заявиха, че Венеци „не познава дори азбуката на това как функционира системата", подчертавайки липсата й на опит в конкурсните процедури и оркестровата практика. Според тях тя никога не е участвала реално в подобни процеси и не разбира основните механизми на музикалната индустрия. В определен момент самата тя се опита да омаловажи кризата с думите: „Случило ли се е нещо? Аз не съм забелязала нищо". Това изказване само засили усещането за откъснатост от реалността.

Още преди конфликта във Венеция Венеци често попадаше в центъра на обществени дебати. Участието й в телевизионна реклама на шампоан с „развяваща се коса" бе възприето като несъвместимо с традиционния образ на оперен диригент. Тя отговори, че критиките са продиктувани от това, че е „млада и жена".

На фестивала в Санремо г. тя предизвика нов спор, настоявайки: „Наричайте ме маестро, а не маестра", защото „маестра" й звучало неприятно и напомняло училище (маестра е обръщението към учителките в училище -бел.а).

Комедийната актриса Вирджиния Рафаеле също я пародира, изобразявайки я с хаотични движения и прекалено дълга палка. Венеци реагира саркастично: „Имитацията е форма на признание". В крайна сметка натрупването на конфликти, остри изказвания и липса на доверие доведе до неизбежен край. Дори онези, които първоначално я защитаваха, се дистанцираха след последните й изявления.