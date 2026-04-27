Ден преди изтичането на срока за избор на нов президент в Косово няма постигнато съгласие за кандидат

Крайният срок за избор на нов президент в Косово, който бе даден от Конституционния съд на страната през март, изтича утре, но все още няма постигнато съгласие за кандидат за поста, съобщава Косовското радио и телевизия.

В началото на март, месец преди изтичането на мандата на доскорошния президент на страната Вьоса Османи, косовският парламент не успя да събере кворум за избор на нов президент, което доведе до политическа криза и разпускане на парламента от страна на Османи. В отговор на създалата се ситуация Конституционният съд на Косово отмени решението на държавния глава и даде срок до 28 април на парламента да завърши процедурата по избор на нов президент. След като мандатът на Османи като президент изтече в началото на април, правомощията ѝ бяха временно предадени на председателя на косовския парламент Албулена Хаджиу.

В опит за излизане от кризата през изминалия месец лявото Движение „Самоопределение" (LVV) на премиера Албин Курти, което спечели 57 мандата в 120-местния парламент на страната на последните избори, предложи различни варианти за общи кандидатури на опозиционните Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) и Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK). Целта на този ход беше събиране на нужната за избирането на нов президент подкрепа от 80 гласа в парламента, но трите партии не успяха да се договорят.

Попитан от журналисти относно възможността да подкрепи кандидатурата на Османи за нов мандат, днес Курти отказа да отговори директно. Самата Османи също отказа да коментира въпроса за избора на нов президент на страната, докато говореше пред журналисти тази сутрин, пише БТА.

Ако нов президент не бъде избран до 28 април, страната автоматично ще отиде на нови предсрочни парламентарни избори – третите в рамките на година и половина. Последните парламентарни избори в страната бяха на 28 декември 2025 г.