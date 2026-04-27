Майка води съдебна битка за 2 милиона паунда със своя син - милионер

72-годишна майка е страна по съдебен спор във Висшия съд на Обединеното кралство срещу своя 55-годишен син Джейсън Минс. Моя Монтгомъри твърди, че той ѝ е отправял заплахи да я остави без дом и средства за препитание, съобщава "Дейли мейл".

Според твърденията на Монтгомъри, синът ѝ – описан от нея като „краен манипулатор" – е използвал чувството ѝ за вина, свързано с развода ѝ и обстоятелството, че е израснал основно при баща си, за да получава значителни суми пари през годините. Тя твърди, че му е предоставила над 1 милион паунда под формата на заеми, както и допълнителни средства, използвани за инвестиции и покриване на разходи.

В основата на спора стои имот на стойност около 1 милион паунда в Хемпшър, регистриран на името на Минс и съпругата му. Монтгомъри твърди, че е имало договорка имотът да бъде прехвърлен на нейно име в замяна на опрощаване на част от дълговете на сина ѝ. Според нея той впоследствие се е отказал от това споразумение и е отправял заплахи, че ще я остави без дом.

От своя страна Джейсън Минс отрича обвиненията. Неговата правна защита определя твърденията на майката като неверни и твърди, че повечето от получените от нея средства са били подаръци, а не заеми. Според него тя му дължи около 40 000 паунда и има насрещни задължения към него и съпругата му.

Адвокатите на двете страни представят напълно противоположни версии за финансовите отношения в семейството, включително за собствеността и финансирането на имота. Спорът включва и твърдения за натиск, заплахи и нарушени семейни отношения, включително ограничаване на контактите с внуците.

Съдията по делото определи семейната история като „изключително тежка", а процесът продължава с искания за установяване на собствеността върху имота и възстановяване на значителни суми пари.

Делото се разглежда като един от по-сложните семейно-финансови спорове, свързани с имущество за милиони и дългогодишни лични конфликти.