Барак Обама: Мотивът за стрелбата срещу Тръмп остава неясен

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че мотивът за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, остава неясен, въпреки че разследващите преглеждат записки на заподозрения, в които се очертават планове за нападение срещу президента Доналд Тръмп и членове на неговата администрация.

В изявлението си в X Обама първо се фокусира върху липсата на потвърдени подробности за причините за нападението, след което осъди насилието и похвали Тайните служби.

„Въпреки че все още не разполагаме с подробности за мотивите зад стрелбата снощи по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, е наш дълг да отхвърлим идеята, че насилието има място в нашата демокрация", написа Обама в X. Although we don’t yet have the details about the motives behind last night's shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2026

„Това е и трезво напомняне за куража и саможертвата, които агентите на Тайните служби на САЩ демонстрират всеки ден. Благодарен съм, че агентът, който беше прострелян, ще се оправи", добави той.

Властите идентифицираха заподозрения като 31-годишния Коул Алън от Калифорния, който според твърденията е открил огън във Вашингтон Хилтън по време на ежегодното събитие, на което присъстваха Тръмп и висши служители от администрацията.

Федерални правоохранителни служители потвърдиха пред Fox News Digital, че след ареста си Алън е заявил, че е имал намерение да нападне служители от администрацията на Тръмп и е подготвил манифест, в който подробно е описал намерението си, като същевременно е споделял анти-Тръмп и анти-християнска реторика в социалните медии.

В текстовете се посочват длъжностни лица от администрацията като потенциални мишени и се изразяват недоволства, свързани с администрацията на Тръмп, като разследващите проучват тези изявления като част от възможните мотиви за нападението.

Представителите на правоохранителните органи все още не са потвърдили официално конкретен мотив, тъй като разследването продължава.