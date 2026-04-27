Анулирани полети и повалени дървета в резултат на априлска снежна буря в Москва

Снежна буря Снимка: Pixabay

В средата на пролетта Москва беше връхлетяна от силна снежна буря, изкоренила дървета и довела до анулиране и закъснения на полети, съобщиха кореспонденти на Франс прес.

Руският метеорологичен център обяви "оранжева" опасност в столицата, която ще остане в сила до утре сутринта.

Влошаването на времето започна вчера вечерта. Според метеоролозите причина за него е влиянието на силен циклон от района на Балтика, чийто център се е придвижил към северните части на европейската територия на Русия, посочва ТАСС.

Десетки полети бяха забавени или отменени, като най-тежко според руските медии е било засегнато летище Внуково. По-късно пресслужбата на летището съобщи, че то работи в обичайния си режим въпреки неблагоприятните метеорологични условия, изпълнявайки забавените полети.

Много дървета бяха повалени и дори изкоренени в резултат на натежалия мокър сняг, особено в центъра на Москва. Паднали дървета и клони нанесоха щети на автомобили и блокираха тротоарите.

Зимата се върна, отбеляза руската телевизия "Първи канал".

В предградията на руската столица се образуваха огромни задръствания. Колите бяха покрити с няколко сантиметра сняг, пише БТА.

Московските власти предупредиха днес в "Телеграм", че в течение на деня времето ще се влоши още повече, като се очакват силни валежи и вятър с пориви до 23 метра в секунда.

Кметът на Москва Сергей Собянин призова жителите на града да бъдат внимателни.

Четете още

Още от Русия

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)