Баржа, която ще се опита да спаси заседналия в Балтийско море гърбат кит, навлезе в Килския канал

Баржа, предназначена за транспортиране на гърбатия кит, заседнал край остров Поел, в Балтийско море е навлязла в канала на Кил, предаде ДПА, позовавайки се на организаторите на спасителната операция.

Тласкач е съпроводил плавателния съд в района на Хоенхорн, като по план върху баржата трябва да бъдат качени животното и част от заобикалящата го вода, след което плавателният съд ще бъде изтеглен от влекач към Северно море. Достъпът до по-дълбоки води се разширява край Поел чрез прокопан над 100-метров канал, а според участващите експерти животното ще може да достигне до платформата по контролиран маршрут.

Водолазът Фред Бабел, част от екипа, е посочил, че гърбатият кит ще бъде насочен към баржата през специално оформен воден коридор. Ветеринарят Кирстен Тонис определи условията като „възможно най-благоприятни" за диво животно в подобна ситуация.

Проблеми има с устройството за проследяване, поставено върху кита, което спря да функционира под вода. Екипите работят по отстраняване на неизправността, тъй като при потапяне животното може да бъде изгубено за наблюдение.

След качването му на борда, китът ще бъде транспортиран в стоманена конструкция на разстояние над 400 километра до Северно море, с възможност за продължаване към Атлантическия океан. Транспортирането се очаква да стане факт не по-рано от вторник.

По време на операцията животното е обект на наблюдение и медицински грижи, като се предвижда вземане на кръвни проби и прилагане на течности и хранителни добавки. Според властите китът е отслабнал, но остава годен за транспортиране.

Експерти по морска биология и организации за защита на животните предупреждават, че присъствието на хора и технически дейности може да увеличи стреса при дивото животно. От организацията Whale and Dolphin Conservation подчертават, че интервенции трябва да се извършват само при крайна необходимост и с минимално присъствие на хора, пише БТА.

Гърбатият кит, с тегло около 12 тона, е под наблюдение в Балтийско море от началото на март и многократно е навлизал в плитки крайбрежни води, включително край Висмар. Експерти предполагат, че животното може да е било в лошо здравословно състояние и да е търсело спокойни зони, пояснява ДПА.