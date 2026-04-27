Синдикална стачка блокира транспорта в Гърция на 1 май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синдикатите в Гърция подготвят обща национална стачка на 1 май с блокиране на транспорта.

Синдикатът на гръцките моряци съобщава, че ще участва в 24-часовата стачка на 1 май. На котва остават фериботи и товарни кораби.

Железничарите също се присъединяват, като няма да се движи нито един влак в цялата страна.

Все още няма информация за участие на авиодиспечерите, но се очаква за няколко часа да прекратят полетите към Гърция.

Активисти на комунистическата партия подготвят масови протестни демонстрации в цялата страна срещу безработицата, ниските заплати и високите цени на горивата и хранителните стоки, съобщава БНР.

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите.

Част от заведенията ще останат отворени, за да обслужват туристите.

Полицията препоръчва на 1 май, петък, да се избягва посещение на централните части на градовете по време на протестите.