Синдикална стачка блокира транспорта в Гърция на 1 май

Гърция Снимка: pixabay

Синдикатите в Гърция подготвят обща национална стачка на 1 май с блокиране на транспорта.

Синдикатът на гръцките моряци съобщава, че ще участва в 24-часовата стачка на 1 май. На котва остават фериботи и товарни кораби.

Железничарите също се присъединяват, като няма да се движи нито един влак в цялата страна.

Все още няма информация за участие на авиодиспечерите, но се очаква за няколко часа да прекратят полетите към Гърция.

Активисти на комунистическата партия подготвят масови протестни демонстрации в цялата страна срещу безработицата, ниските заплати и високите цени на горивата и хранителните стоки, съобщава БНР

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите.

Част от заведенията ще останат отворени, за да обслужват туристите.

Полицията препоръчва на 1 май, петък, да се избягва посещение на централните части на градовете по време на протестите.

