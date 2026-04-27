Киев и Варшава ще разработят "полски модел" за сътрудничество в областта на отбраната

808
Според Олександър Камишин, стратегически съветник на президента Зеленски, отбранителната промишленост на Украйна се е превърнала в силен стратегически отрасъл. Снимка: Pixabay

Киев и Варшава ще разработят "полски модел" за взаимно сътрудничество в отбранителната промишленост до Конференцията за възстановяване на Украйна (КВУ/URC 2026) в края на юни в Гданск, където се очаква да бъдат подписани първите договори в отбранителния сектор. Това съобщи Олександър Камишин, стратегически съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, пред Укринформ в кулоарите на състоялата се в полския град Жешов конференцията "Пътят към КВУ: Измерение за сигурност и отбрана".

Според него отбранителната промишленост на Украйна се е превърнала в силен стратегически отрасъл. Киев очаква да има "поне 10 съвместни предприятия между украински и европейски отбранителни компании в Европа" тази година. Той отбеляза, че първият съвместен завод в Германия вече работи. "За съжаление, към днешна дата нямаме много съвместни разработки с Полша. Както ние, така и полската страна, търсим начини това да се случи", подчерта Камишин.

Той изрази надежда, че до конференцията в Гданск украинската страна ще е разработила с Полша така наречения "полски модел", който ще бъде огласен там. "По този начин ще имаме първите подписани споразумения в Гданск", заключи Камишин.

Както се съобщава, Конференцията за възстановяване на Украйна (КВУ 2026), която ще се състои на 25 и 26 юни в Гданск, ще се фокусира върху пет основни тематични области, пише БТА. Очаква се да присъстват делегации от около 100 държави, включително 40 на правителствено равнище.

Според Олександър Камишин, стратегически съветник на президента Зеленски, отбранителната промишленост на Украйна се е превърнала в силен стратегически отрасъл. Снимка: Pixabay

