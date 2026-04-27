Киев и Варшава ще разработят "полски модел" за сътрудничество в областта на отбраната

Киев и Варшава ще разработят "полски модел" за взаимно сътрудничество в отбранителната промишленост до Конференцията за възстановяване на Украйна (КВУ/URC 2026) в края на юни в Гданск, където се очаква да бъдат подписани първите договори в отбранителния сектор. Това съобщи Олександър Камишин, стратегически съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, пред Укринформ в кулоарите на състоялата се в полския град Жешов конференцията "Пътят към КВУ: Измерение за сигурност и отбрана".

Според него отбранителната промишленост на Украйна се е превърнала в силен стратегически отрасъл. Киев очаква да има "поне 10 съвместни предприятия между украински и европейски отбранителни компании в Европа" тази година. Той отбеляза, че първият съвместен завод в Германия вече работи. "За съжаление, към днешна дата нямаме много съвместни разработки с Полша. Както ние, така и полската страна, търсим начини това да се случи", подчерта Камишин.

Той изрази надежда, че до конференцията в Гданск украинската страна ще е разработила с Полша така наречения "полски модел", който ще бъде огласен там. "По този начин ще имаме първите подписани споразумения в Гданск", заключи Камишин.

Както се съобщава, Конференцията за възстановяване на Украйна (КВУ 2026), която ще се състои на 25 и 26 юни в Гданск, ще се фокусира върху пет основни тематични области, пише БТА. Очаква се да присъстват делегации от около 100 държави, включително 40 на правителствено равнище.