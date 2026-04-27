Италия екстрадира китаец в САЩ по обвинения в кибершпионаж

Италия екстрадира 33-годишния китайски гражданин Сюй Дзъуей в Съединените щати по обвинения в хакерство и кибершпионаж, свързани с изследвания върху ваксини и терапии срещу КОВИД-19, предаде АНСА

Сюй беше арестуван през юли 2025 г. на летище Малпенса в Милано по заповед на американските власти. Според ФБР той е бил част от екип, който е придобивал чувствителна информация за изследвания на КОВИД-19, включително от Тексаския университет още в началото на пандемията през 2020 г.

Американските обвинения твърдят, че Сюй е участвал в свързвана с Китайската народна република "мащабна кампания за киберпроникване", чиято мишена са били хиляди компютърни системи по света.

Екстрадицията беше одобрена окончателно, след като Върховен касационен съд на Италия на 16 април отхвърли жалбата на защитата и потвърди искането на САЩ, пише БТА.

Сюй, който работи като ИТ мениджър в компания в Шанхай, отрича обвиненията и твърди, че става дума за сгрешена самоличност.