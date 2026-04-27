Турция създава нов отдел за разследване на неразрешени криминални случаи, свързани със смъртта на близо 700 души

Турският министър на правосъдието Акън Гюрлек обяви създаването на нов отдел към неговото министерство, който ще се занимава с разследването на общо 638 неразрешени криминални случая, свързани със смъртта на 693 души, съобщи сайтът „Търкиш минит".

Според изявлението на Гюрлек, което бе направено през уикенда, новото звено ще носи името Отдел за разследване на неразрешени криминални случаи, като задачата му ще бъде не само да преразглежда неразрешените случаи, но и да търси пропуски в предходните разследвания и използваните от тях методи. По думите на Гюрлек приоритетно ще бъдат разглеждани случаите, които включват убийства и изчезвания на жени и деца, пише БТА.

Новината идва само няколко дни след като Гюрлек заяви пред Си Ен Ен Тюрк, че някои неразрешени криминални случаи са „нанесли щети на обществото" и посочи изчезването на 21-годишната Гюлистан Доку (през 2020 г.) и неизяснената смърт на също 21-годишната Рожин Кабаиш (през 2024 г.) като примери.