ЕК води разговори с Афганистан за миграцията, без да предвижда признаване на властта на талибаните

Европейската комисия води разговори с представители на Афганистан за връщането на афганистанците без право на престой в ЕС, но това не е стъпка към признаване на властта на талибаните с установяване на дипломатически отношения. Това заяви днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че разговорите се водят на техническо равнище и не потвърди, че тази седмица в Брюксел ще се състои среща между представители на афганистанските власти и на ЕС. Говорителят отбеляза, че в края на миналата година вътрешните министри на 20 държави от ЕС са поискали от европейските институции съдействие за повишаване броя на върнатите афганистанци, особено когато създават опасност за сигурността. По неговите думи според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен връщането на незаконно пребиваващи мигранти в ЕС е чувствителен въпрос и предизвикателство, особено когато става дума за Афганистан, пише БТА.

Говорителят посочи, че в началото на тази година се е състояла първата среща на техническо равнище между представители на ЕС и на Афганистан по въпросите на миграцията. Той добави, че всяко решение за връщане на мигрант трябва да бъде взимано поотделно и от засегнатата държава от ЕС, след задълбочена проверка. Държавите взимат решенията за връщане и ги изпълняват, като тези действия трябва да останат в рамките на европейското и международното законодателство, допълни той.