ЕК: България предприе значителни стъпки за постигане на целите по плана за възстановяване

Трябва да признаем, че България предприе значителни стъпки за постигането на целите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с искането на нашата страна за промени в сроковете по плана за изплащане на средства от европейския бюджет.

По-рано този месец българското служебно правителство одобри преразгледан законопроект за антикорупционната комисия, отбеляза говорителят. По неговите думи това би могло да премахне причините за задържането на част от средствата по плана за нашата страна.

България внесе искане миналата седмица за преразглеждане на ПВУ, предлага се отлагане на сроковете за постигането на две от целите, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, уточни говорителят. Той отбеляза, че по-рано ЕК реши да спре част от плащанията към нашата страна заради работата по постигането на тези цели.

Първата цел е да бъде обособена политически независима комисия за противодействие на корупцията. Сега се предлага постигането на тази цел да бъде обвързано не с второто, а с четвъртото плащане. Другата цел е тази антикорупционна комисия да започне работа и се предлага постигането й да бъде пренасочено от третото към петото плащане по ПВУ, обясни говорителят, цитиран от БТА.

Ще оценим това искане и ще внесем предложение до Съвета на ЕС, за да се отразят промените в българския ПВУ, каза той.