"Хизбула" отказа да преговаря директно с Израел и обеща да продължи да оказва съпротива

Ръководителят на проиранското движение "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че то няма да участва в преки преговори с Израел, тъй като има опасност те да вкарат Ливан в "порочния кръг на нестабилността", предадоха световни агенции.

"Категорично отказваме да преговаряме директно с Израел, а ливанските власти трябва да поемат отговорност и да избегнат подобна опасна грешка, която би повлякла страната в порочния кръг на нестабилността", подчерта Касем в свое обръщение, цитирано от канала на "Хизбула" "Ал Манар".

В своето пространно обръщение ръководителят на движението заяви, че Израел, подкрепян от САЩ, не е успял да победи "Хизбула", а Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са срещнали яростна съпротива, при което техните операции са достигнали до "задънена улица".

"Тези преговори и произтичащите от тях резултати ни най малко не ни засягат. Продължаваме нашата съпротива за защитата на Ливан. Няма да отстъпим пред израелските заплахи и няма да предадем оръжието си. Израелският неприятел няма да остане на нито една частица от нашата територия, която в момента окупира", посочи Наим Касем.

Лидерът на "Хизбула" изтъкна също, че ливанските власти трябва да отменят решението си за разоръжаването на военното крило на групировката и призова правителството към диалог за по-силно вътрешно единство срещу израелско-американската военна операция.

Между Израел и Ливан вече се състояха два кръга от преговори във Вашингтон на ниво посланици за прекратяването на войната, след като "Хизбула" се присъедини към конфликта в Близкия изток на 2 март, започнал след израелско-американската военна операция срещу Иран, припомня АФП.

Преговорите завършиха със сключването на десетдневно примирие, което беше обявено от американския президент Доналд Тръмп и влезе в сила на 17 април. То беше удължено с три седмици след втория кръг от преговорите, пише БТА.

"Хизбула" не участваше пряко в преговорите за примирие между Ливан и Израел, но посочи, че ще спази споразумението при условие, че Израел прекрати атаките си срещу ливанска територия, отбелязва ДПА.