Почина зам.-генералният директор на ''Росатом''

Директорът на Дирекция „Северен морски път" към държавната корпорация „Росатом" Вячеслав Рукша е починал на 27 април на 72-годишна възраст, съобщава Telegram каналът PortNews. Причините за смъртта му не се уточняват.

Рукша заема поста заместник-генерален директор и директор на Дирекцията „Северен морски път" от 2018 година. Преди това е бил генерален директор на ФГУП „Атомфлот", пише "Деловой Петербург".

Той е роден през 1954 г. и е завършил Ленинградското висше инженерно морско училище „Адмирал С. О. Макаров" със специалност „Експлоатация на корабно електрооборудване". Професионалният му път започва през 1976 г. в Мурманското морско параходство, където в продължение на 22 години изминава пътя от електротехник до генерален директор.

Впоследствие заема редица високи държавни и корпоративни позиции, включително първи заместник-министър на транспорта на Руската федерация и съветник на президента на ОАО „РЖД". В периода 2008–2018 г. отново оглавява ФГУП „Атомфлот".