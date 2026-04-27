КНСБ: ЕС да засили правата на работниците заради заплахата от климатичните промени

544
Президентът на КНСБ Пламен Димитров Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Европейският съюз (ЕС) трябва да засили правата на работниците, за да се справи с нарастващата заплаха от изменението на климата. За това настояват европейски синдикати, съобщава Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) на официалния си сайт. Призивът е по случай Международния ден в памет на работниците, загинали на работното място, който се отбелязва на 28 април.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призовава за законодателство относно максималните работни температури в предстоящия Закон за качествени работни места. Темата ще бъде коментирана на конференцията в Брюксел във вторник. Събитието е организирано от ЕКП и Европейския синдикален институт.

От 2000 година насам в ЕС се наблюдава 42% увеличение на смъртните случаи на работното място заради горещините, сочат данните на ЕКП. Броят на хората, изложени на горещи вълни на работното място в ЕС, се е увеличил с 60% през последните 20 години. Според информацията 47% от хората казват, че са се чувствали твърде горещо на работното място, но само 15% казват, че са предприети мерки за тяхната безопасност;

Когато температурите се повишат над 30°C, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5%-7%, а когато температурите надвишат 38°C, злополуките са с между 10% и 15% по-вероятни, коментират специалистите, цитирани от КНСБ.

Около 4 милиарда души – приблизително половината от световното население, са преживели поне един допълнителен месец с екстремни горещини между май 2024 г. и май 2025 г. поради климатичните промени, причинени от човешка дейност, пише в доклад на референтната мрежа „Уърлд уедър атрибюшън“, оповостен преди година. 

