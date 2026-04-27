ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 кандидати от България са подали заявления в про...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22742892 www.24chasa.bg

Президентът на Ливан нарече предателство въвличането на страната във война

620
Жозеф Аун КАДЪР: Екс/@trendingnews911

Ливанският президент подчерта днес, че целта на преките преговори с Израел е да се сложи край на конфликта, като добави, обръщайки се към "Хизбула", че истинско "предателство" е да въвлечеш Ливан във война, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Моята цел е да се сложи край на състоянието на война с Израел, подобно на примирието" между Ливан и Израел от 1949 г., отбеляза в изявление президентът Жозеф Аун и допълни: "Уверявам ви, че няма да приема унизително споразумение".

Отговаряйки косвено на проиранското движение "Хизбула“, което отказа преки преговори с Израел, ливанският лидер заяви: "Тези, които ни въвлякоха във войната, сега ни искат сметка за това, че сме решили да преговаряме [...] Това, което правим, не е предателство, предателството се извършва по-скоро от онези, които въвличат страната във война в полза на чужди интереси".

Жозеф Аун КАДЪР: Екс/@trendingnews911

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

