Президентът на Ливан нарече предателство въвличането на страната във война

Ливанският президент подчерта днес, че целта на преките преговори с Израел е да се сложи край на конфликта, като добави, обръщайки се към "Хизбула", че истинско "предателство" е да въвлечеш Ливан във война, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Моята цел е да се сложи край на състоянието на война с Израел, подобно на примирието" между Ливан и Израел от 1949 г., отбеляза в изявление президентът Жозеф Аун и допълни: "Уверявам ви, че няма да приема унизително споразумение".

Отговаряйки косвено на проиранското движение "Хизбула“, което отказа преки преговори с Израел, ливанският лидер заяви: "Тези, които ни въвлякоха във войната, сега ни искат сметка за това, че сме решили да преговаряме [...] Това, което правим, не е предателство, предателството се извършва по-скоро от онези, които въвличат страната във война в полза на чужди интереси".