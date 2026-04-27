Иран: Ще отворим Ормузкия проток, ако САЩ спрат войната и блокадата на пристанищата ни

Знамето на Иран СНИМКА: Pixabay

Иран заяви, че е склонен да отвори Ормузкия проток, ако САЩ прекратят блокадата на иранските пристанища и войната срещу Ислямската република, и предлага въпросите около иранската ядрена програма да бъдат обсъдени на по-късен етап, съобщиха представители на държави от региона, цитирани от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предложението на Иран беше отправено, след като иранският министър на външните работи Абас Арагчи посети Русия, която е ключов съюзник на Техеран, съобщи американското издание "Аксиос".

Малко вероятно е президентът на САЩ Доналд Тръмп да приеме предложението, което е било предадено на Вашингтон чрез Пакистан и което би оставило нерешени разногласията, довели до началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари, посочва АП.

В събота Тръмп отбеляза пред журналисти, че след като е отменил посещението на американските пратеници в Пакистан, Иран е изпратил "много по-добро" предложение. Той не даде повече подробности за него, но посочи, че едно от условията на САЩ е Иран "да не притежава ядрено оръжие".

След сключеното крехко примирие между тях Вашингтон и Техеран не могат да намерят обща позиция за Ормузкия проток, през който в мирно време преминаваше една пета от световните доставки на природен газ и нефт.

Американската блокада на иранските пристанища цели да попречи на Иран да продава петрола си, като по този начин лишава Ислямската република от ценни приходи, но същевременно създава ситуация, в която Техеран трябва да преустанови добива на нефт поради недостиг на съоръжения за съхранение. 

Междувременно блокирането на Ормузкия проток оказа натиск върху Тръмп на фона на резкия скок на цените на петрола и бензина преди ключовите междинни избори в САЩ през ноември тази година. То постави в затруднено положение и американските съюзници в региона на Персийския залив, които използваха протока, за да изнасят нефт и природен газ, припомня АП. 

