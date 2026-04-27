ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 1 млн. помагат на малкия бизнес да излезе на бор...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22743069 www.24chasa.bg

Гърция отлага влизането на новите изисквания за аптечките в колите

Съгласно първата информация новият тип автомобилни аптечки трябваше да станат задължителни от 18 юни Снимка: Pixabay

В Гърция отлагат влизането в сила на новата наредба за съдържанието на аптечките в колите и правилата ще се прилагат от началото на следващата година като задължителни, а до края на настоящата година са препоръчителни.

Съгласно първата информация новият тип автомобилни аптечки трябваше да станат задължителни от 18 юни. Времето за снабдяване с тях обаче се оказа кратко както за гръцките граждани, така и за чуждестранните туристи, коментират полицаи. Поради това изискването за нова аптечка със задължителни 16 артикула в нея ще влезе в сила от началото на следващата година, пише БНР.

Въпреки това властите препоръчват на шофьорите да се снабдят по-рано с всичко необходимо за оказване на първа помощ. Новият комплект аптечка за първа помощ трябва да отговаря на европейските технически изисквания. В комплекта трябва да има специално изотермично одеяло, медицинска маска за лице, различни видове медицински превръзки.

До края на тази година изискванията са само препоръчителни. От туристическите агенции коментират, че има различия за изискванията за различните европейски страни. Това налага туристите, които пристигат с автомобил, да си закупят отделна аптечка само за Гърция, но от следващата година.

Съгласно първата информация новият тип автомобилни аптечки трябваше да станат задължителни от 18 юни Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)