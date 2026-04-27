Ирански депутат: Армията ни трябва да контролира Ормузкия проток

Иран смята, че армията му трябва да има контрол над Ормузкия проток, съгласно предложен за разглеждане законопроект, предаде Франс прес. Агенцията цитира изявление на Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност, натоварена с разглеждането на текста.

Азизи уточни пред държавната телевизия, че въоръжените сили ще контролират пролива, за да попречат на преминаването на "вражески кораби".

Законопроектът предвижда също така таксите за преминаване да се плащат в местната валута - ирански риали.