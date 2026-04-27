Русия привика посланика на Берлин заради среща между германски депутат и чеченски изгнаник

Руското Външно министерство съобщи, че е привикало германския посланик в Москва Александър Ламбсдорф заради среща в Киев между германски депутат и чеченски сепаратист, оглавяващ според Русия "терористична организация", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия заяви, че е връчила протестна нота на германския посланик заради разговори между депутата от Бундестага Родерих Кизеветер и Ахмед Закаев, който според Москва е лидер на незаконната "Чеченска република Ичкерия".

Чеченската република Ичкерия постигна фактическа независимост от Москва след Първата чеченска война в средата на 90-те години на миналия век, но по-късно нейното ръководство замина в изгнание.

Ичкерия е историческото име на руската република Чечения, намираща се в южната част на страната, и която бе опустошена от две кръвопролитни войни между руските войски и чеченските сепаратисти след разпада на Съветския съюз през 1991 година.

Русия определя Ичкерия като терористична организация и третира всички свързани с нея структури или представители като незаконни.

"Изразен беше остър протест пред посланика във връзка с неотдавнашната среща в Киев", заяви руското Външно министерство и добави, че Москва гледа на тези контакти като на намеса във вътрешните работи на Русия и предупреди Берлин за "отрицателни последици" от тези действия, които определи като враждебни.

Говорител на германското Външно министерство окачестви обвиненията като "напълно необосновани и безпочвени".