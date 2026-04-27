Две силни земетресения удариха района на остров Крит

2380
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Сеизмичната дейност в района на остров Крит продължава дни след регистрираното през миналата седмица земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос".

Тази сутрин в същия район е засечен земен трус с магнитуд 4,4 по Рихтер. Десет минути по-късно е регистрирано второ земетресение с магнитуд 4 по Рихтер, пише БТА. 

В петък южно от остров Крит беше регистриран силен земен трус. Според данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център той е бил с магнитуд 5,8 по Рихтер. От института по геодинамика към Атинската обсерватория съобщиха, че земетресението е било по-слабо – 5,7 по Рихтер.

Епицентърът на силното земетресение през миналата седмица е било на 18 км южно от остров Крит на дълбочина 7,7 километра.

Последва серия от вторични трусове, най-силният от които беше с магнитуд 5 по Рихтер.

Нямаше пострадали и щети. 

