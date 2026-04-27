Израел започва да атакува инфраструктурата на „Хизбула“ в Източен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия днес започна да нанася удари в Източен Ливан, като по този начин разширява мащаба на бомбардировките си по време на прекратяването на огъня, което не успява напълно да спре сблъсъците с ливанската въоръжена групировка „Хизбула“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на израелската армия заяви, че силите започват да нанася удари по инфраструктурата на „Хизбула“ в източната долина Бекаа в Ливан, както и в някои райони в Южен Ливан.

Ударите са били нанесени в близост до град Наби Шит, недалеч от източната граница на Ливан със Сирия, съобщиха за Ройтерс представители на службите за сигурност.

По-рано ръководителят на проиранското движение „Хизбула“ Наим Касем заяви, че то няма да участва в преки преговори с Израел, тъй като има опасност те да вкарат Ливан в „порочния кръг на нестабилността“.