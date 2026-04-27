Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май, стана ясно от публикация в профила им в социалната мрежа Екс, който носи името "Студентите побеждават!".

В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети в Сърбия, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичния инцидент на 1 ноември 2024 г. Тогава в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Днес студентите посочиха датите на големите протести, състояли се на 22 декември 2024 г. на площад "Славия" в Белград и на 15 март и 28 юни 2025 г. също в Белград, и написаха, че „тази поредица скоро ще продължи", като допълниха "До скоро!".

С изречението "До скоро!" завършваха и първите съобщения на студентите в социалните мрежи, когато в края на 2024 година те блокираха университетите и занятията бяха прекратени в знак на солидарност с трагичния инцидент на 1 ноември същата година.

На 5 май миналата година студентите за първи път издигнаха искане за свикване на предсрочни парламентарни избори в Сърбия.

Според публикациите в Екс новият протест отново ще се проведе през май, но датата му не се уточнява.