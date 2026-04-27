Суперкоалиция в Израел ще сваля Нетаняху

Президентът отказва да помилва премиера

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се изправи срещу суперкоалиция от десни и центристки играчи на изборите по-късно тази година.

Двама от най-сериозните му политически съперници и бивши премиери Нафтали Бенет и Яир Лапид обединиха сили, за да се опитат да го отстранят от властта, като поканиха лидер на трета партия да се присъедини към тях.

Двамата излязоха с изявление, в което обявиха сливането на партиите си - дясната “Бенет 2026” и центристката “Йеш Атид” (“Има бъдеще”) в коалицията “Заедно”. Политически анализатори сравниха този необичаен ход със случилото се в Унгария по-рано този месец, където центристко-дясната опозиционна партия “Тиса” спечели абсолютно мнозинство на парламентарните избори и свали дългогодишния лидер Виктор Орбан.

“Ние стоим тук заедно заради нашите деца. Държавата трябва да промени посоката си”, заяви Лапид. Бенет разкри, че ще бъде лидерът на коалицията и че ще оглави бъдещото правителство, ако спечелят изборите.

“След 30 години е време да се разделим с Нетаняху и да отворим нова глава за Израел”, категоричен бе Бенет.

Бившият началник на Генералния щаб на израелските въоръжени сили и лидер на партията “Яшар” Гади Айзенкот също беше поканен да стане част от суперкоалицията. Проучванията сочат, че обединението на трите партии би спечелило мнозинството в Кнесета (парламента).

Същевременно стана ясно, че президентът Ицхак Херцог не планира да помилва Нетаняху, за да го избави от висящите дела за корупция. През 2025 г. премиерът отправи към него официален призив за помилване, като се аргументира, че от това зависи националната сигурност на Израел. Позовавайки се на свои източници, “Ню Йорк Таймс” съобщи, че вместо това Херцог ще се опита да сътрудничи за постигане на споразумение за признаване на вина между Нетаняху и останалите страни в делата срещу него.