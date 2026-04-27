Близки до Орбан олигарси бързат да спасят парите си в чужбина

Цели семейства вече са избягали, някои се надяват на US визи

Докато в Унгария мнозина се радват, че идва краят на ерата “Орбан” след убедителната победа на Петер Мадяр, една конкретна част от обществото е изпаднала в паника и бърза да спаси богатството си. Става дума за унгарците, натрупали голямо състояние по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан, като според източници на “Гардиън” някои прехвърлят парите си в чужбина, а други търсят начин да изкарат американски визи с надеждата да почнат работа в институции, свързани с MAGA на Доналд Тръмп. Частни самолети правят постоянно курсове от Виена, като на борда им вероятно са натоварени най-различни ценни вещи.

“Олигарсите, свързани с Орбан, прехвърлят десетки милиарди форинти в ОАЕ, САЩ, Уругвай и други далечни страни”, коментира Мадяр, като призова властите да “задържат престъпниците” и да не им позволят да избягат в страни, от които екстрадицията би била по-скоро невъзможна. Лидерът на “Тиса”, който се очаква да встъпи в длъжност като премиер след по-малко от две седмици, отбеляза, че очаква сред бързо напусналите страната да е Льоринц Месарош и цялото му семейство. Той е един от най-близките приятели на Орбан, чиято кариера от газов техник до най-богатия човек в Унгария е подпомогната отчасти от договори за обществени поръчки.

Мадяр имал информация, че няколко семейства на олигарси вече са напуснали страната. “Няколко влиятелни олигархични семейства вече са изтеглили децата си от училище и организират доверен екип за своето заминаване”, каза той. По думите му приближени на Орбан богаташи бягат и бързат да прехвърлят парите си в чуждестранни активи, защото се страхуват, че “Тиса” ще замрази, конфискува или национализира състоянието им.

Няколко унгарски издания вече съобщиха за движението на средства към чужбина, например към Дубай. Двама източници от “Фидес” на Орбан пък разкриха пред “Гардиън”, че поне трима от най-близкия кръг на отиващия си премиер премествали активите си както в Близкия изток - Саудитска Арабия, Оман и ОАЕ, така и в Австралия и Сингапур.

Наред с опазване на богатството било в ход и мащабно унищожаване на документи, които имат потенциала да разкрият престъпления на “Фидес”. Според Мадяр някои министерства в момента заличават документи, свързани с институции и компании, близки до партията на Орбан.

