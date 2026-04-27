В САЩ настояват Тръмп да носи бронежилетка (Обзор)

Мелания била силно травмирана от инцидента

Белият дом обмисля да изисква от президента Доналд Тръмп да носи бронежилетка за бъдещи публични събития след съботната стрелба на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, съобщи Fox News. Въпреки че дискусиите по темата се водят на най-високо ниво, не е ясно дали президентът ще се съгласи на подобна мярка за сигурност.

Часове след стрелбата Тръмп отрече да е бил притеснен по време на стрелбата, макар според властите той и други висши държавни фигури да са били мишени.

“Не се притеснявах. Разбирам живота.

Живеем в луд свят”,

коментира Тръмп. Добави, че инцидентът е бил “доста травмиращо преживяване” за съпругата му Мелания, която му казала: “Вършиш опасна работа”.

Властите разследват анти-Тръмп мотиви като причини за нападението. В няколко медии се появи и манифест, за който се твърди, че е писан от арестувания нападател - 31-годишния Коул Томас Алън от Калифорния. Той е създал списък с цели, подредени от най-висок към най-нисък приоритет, като начело са служители на администрацията на Белия дом с изключение на директора на ФБР Каш Пател.

В манифеста се посочва също, че агентите на Тайните служби ще бъдат цели само ако е необходимо, а охраната на хотела, полицията и националната гвардия няма да се атакуват, ако не стрелят. Служителите и гостите на хотела не са били в списъка на нападателя.

“Изпитвам ярост, когато си помисля за всичко, което тази администрация е направила”. пише Алън. В интервю за предаването “60 минути” Тръмп определи нападателя като “болен човек” и обвини интервюиращата Нора О'Донъл, че е “позор”, защото е прочела части от манифеста в ефир. Въпреки заплахата за живота му Тръмп смята, че инцидентът, заедно с няколко други опита за покушение през последните няколко години, е знак, че той е успешен президент.

Федерални агенти са разпитали сестрата на Алън в Мериленд. Тя казала на разследващите, че брат ѝ е купил законно няколко оръжия от магазин в Калифорния и ги е съхранявал в дома на родителите им в Торънс без тяхно знание.

Западни издания твърдят, че Алън е бил доста ангажиран в местната църква и е приемал вярата си “много сериозно”. Тези, които са го познавали, го описват като много спокоен, тих и изключително интелигентен.

Срещу Алън има две обвинения за използване на огнестрелно оръжие и за нападение над федерален служител. Той трябваше да се яви пред съда в понеделник.

Стрелбата в събота предизвика въпроси относно сигурността, като експерти се чудят как нападателят е успял да се доближи до мястото, където са се събрали Доналд Тръмп и много други висши служители на администрацията. Републиканци вече предложиха създаването на комисия към Камарата на представителите, която да разследва инцидента и сигурността около събитието, съобщи “Политико”, позовавайки се на три анонимни източника.

“Трябва да има мащабна промяна

Този луд можеше да се намеси на всяко от другите събития преди вечерята и да причини масова смърт”, коментира Майк Лоулър, републикански конгресмен от Ню Йорк.