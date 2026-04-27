Канцеларията на Мелони: Тя няма нищо общо със случая с диригентката Венеци

Канцеларията на италианския премиер Джорджа Мелони опроверга публикация на водещия италиански всекидневник „Кориере дела сера", че Мелони е била замесена в решението на управата на венецианския театър „Ла Фениче" да прекрати договора си за сътрудничество с италианската диригентка Беатриче Венеци, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Председателят на Министерския съвет по никакъв начин не е била замесена в тази тема и съответно не е могла да даде „зелена светлина" за прекратяване на сътрудничеството, както се твърди в публикацията, се казва в съобщението на канцеларията на Мелони.

Случаят с назначението на Беатриче Венеци за музикален директор на „Ла Фениче" породи вълна от протести в града, тъй като назначението беше възприето като политическо. Венеци е дъщеря на крайнодесен политик и е смятана за близка до Мелони. До решението за отстраняване на Венеци се стигна след нейно интервю за аржентинско издание, в което тя намеква, че всички в оркестъра на оперния театър „Ла Фениче" са назначавани едва ли не потомствено, а не заради заслугите им. Това породи вълна възмущение. Новината за отстраняването на Венеци беше посрещната са аплодисменти в снощи от зрителите в залата на „Ла Фениче".